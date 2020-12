Ufficiale: dal 24 dicembre al 6 gennaio zona rossa

Zona rossa (24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5, 6 gennaio)

Zona arancione

Ora la decisione è ufficiale, contenuta non più in una DPCM ma in un Decreto Legge, ed illustrata in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi (e zona arancione nei giorni lavorativi ().Durante i giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre e il 6 gennaioulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi. I minori di anni 14 sui quali tali due persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi non fanno parte del computo. Per tutto il periodo delle festività si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. Rimane il divieto di spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, ed è sempre consentito il ritorno alla propria residenza, domicilio o dove si vive con periodicitàIl coprifuoco resta alle ore 22.Vietati gli spostamenti anche all'interno dei comuni. Possibili solo per lavoro, comprovate necessità, urgenze e per recarsi presso le attività ammesse👴🏻 È possibile recarsi dagli anziani che hanno bisogno di assistenza🎄 Pranzi e cene di Natale limitate al nucleo famigliare convivente. Possibile unirsi con massimo 2 persone non conviventi dalle 5 alle 22. Minori di 14 e persone con disabilità escluse. Non potranno comunque essere effettuati controlli nelle case, ma solo durante la circolazione✝️ Si potrà uscire per andare a Messa fino alle ore 22🍽️ Chiusura di bar e ristoranti. Ammessi asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limite orario❌ Chiusura di negozi ed attività non essenziali (alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole e librerie)💇🏻 Ammesse le attività dei servizi per la persona (lavanderie, barbieri, parrucchieri)💅 Non permessa l'estetica🛍️ Sempre ammessa la consegna a domicilio per il commercio🏃 Consentite le sole attività sportive anche all'aria aperta nei pressi della propria abitazione e l'attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione👩‍✈️ Chi verrà trovato a circolare per strada in questi giorni senza motivo verrà sanzionato con una multa da 400 euro a 1000 euro🚗 Vietato ogni spostamento verso un comune diverso da quello di residenza, possibili solo per lavoro ed urgenze, o per usufruire di attività non presenti nel proprio comune✅ Permessi gli spostamenti da comuni con meno di 5000 abitanti fino a 30 km. Esclusi gli spostamenti verso capoluoghi di provincia🍽️ Chiusura di bar e ristoranti. Ammessi asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limite orario💶 𝗥𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜: ristori automatici per bar e ristoranti pari al 100% di quanto già ricevuto in base al decreto rilancioSi conferma in definitiva la linea dura, la più dura, quella che con le restrizioni adottate a novembre doveva essere evitata, con lo spettro che fino al 24, senza o con poche restrizioni, gli assembramenti e il rischio di contagi presumibilmente aumenteranno. Per poi concentrare ed obbligare le persone in casa, il luogo dove da mesi è stato confermato il virus si diffonde maggiormente.

