Ufficio passaporti, boom di richieste, massimo sforzo per soddisfare tutti

Gli appuntamenti per presentarsi allo sportello passaporti della Questura di Modena sono regolati dalla nota “Agenda on line” che ha la seguente procedura:1) www.passaportionline.poliziadistato.it accreditandosi con lo SPID o CIE e cliccando sulla provincia di Modena si accede direttamente all’Agenda on line.2) Il cittadino troverà le date disponibili, atteso che l’agenda è sempre aperta.Si consiglia, visti gli attuali tempi di prenotazione ordinaria, di controllare con anticipo la scadenza del passaporto e di prenotare l’appuntamento per tempo, fissandolo anche 6/7 mesi prima. L’appuntamento rimane in piedi e può essere modificato come sottoindicato per esigenze specifiche.3) il rilascio del passaporto avviene nei 15 giorni dal deposito dell’istanza, come previsto dalla procedura.Sull’agenda on line sono disponibili informazioni aggiuntive sulla modulistica, la documentazione necessaria ed i versamenti necessari per completare la pratica agli sportelli.è possibile, una volta prenotato l’appuntamento in una data utile, richiedere di anticiparlo esclusivamente scrivendo una mail agli indirizzi sottoindicati. La mail è attivabile direttamente dalla procedura dell’agenda on line, dopo che è stata completata la prenotazione, cliccando sul tasto “i” (che sta per informazioni) sotto l’opzione “seleziona”, ove verrà mostrato l’indirizzo Pec.

Nella mail dovranno essere specificati i dati personali, il numero di telefono, la data dell’appuntamento già fissato, allegando la documentazione a motivazione dell’anticipo (copia del biglietto aereo, esigenze di lavoro, studio o altro). Le istanze vengono valutate con la massima flessibilità al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti.



Va detto che, rispettata detta procedura, la Questura non ha registrato casi di mancata emissione di passaporto, soddisfacendo tutte le richieste fino a questo momento ricevute, come testimoniato dalle centinaia di mail di ringraziamento che giungono all’Ufficio passaporti e che gratificano il personale per gli sforzi operati.



Tutte le istanze di anticipo vengono accolte, consentendo così di liberare sistematicamente dei posti sull’agenda on line già prenotati. L’agenda, quindi, è in continua evoluzione e pertanto anche a distanza di pochi minuti ci si può trovare in situazioni totalmente differenti sia perché l’Ufficio passaporti, come detto, interviene sia perché è verosimile che possa capitare che un alto numero di cittadini nello stesso momento intasino il sito con richieste di appuntamenti.



Suddetta circostanza è del tutto normale e non deve essere fonte di preoccupazione o di allarmismo dell’utenza, alla quale invece si chiede di collegarsi in un secondo momento evitando, come invece purtroppo accade spesso, di intasare anche la mail con richieste non conformi alle semplici indicazioni in precedenza indicate, che non fanno altro che allungare le ordinarie tempistiche di rilascio, non consentendo invece a chi ne ha reali necessità di ottenere soddisfazione ancora con più anticipo.



Pertanto, in linea di massima, l’agenda è libera in modo massivo a mesi di distanza (il dato cambia tra la Questura e i diversi Commissariati), proprio per consentire comunque la presa in carico del dato, con singoli posti disponibili nelle date intermedie che seguono le dinamiche suindicate. Non vi sono particolari orari di rilascio, gli aggiornamenti sono operati dagli uffici in progress.



Per evitare equivoci e malintenzionati, si rammenta che il personale dell’Ufficio di polizia che chiama l’utente non rivolge mai richieste di denaro/marche da bollo e già dispone dei dati personali tratti dall’agenda elettronica. Peraltro, le chiamate sono frequenti proprio per rispondere alle esigenze prospettate e per rifissare l’appuntamento anche in occasione di aperture aggiuntive.



Gli appuntamenti sono fissati solo presso gli Uffici Passaporti della Questura, dei Commissariati di Carpi, Sassuolo e Mirandola.



Per il ritiro del passaporto, ove richiesto dall’interessato ed a sue spese, si può procedere all’invio via posta al domicilio indicato.



Per gli orari di ricevimento si rimanda al sito della Questura di Modena raggiungibile dal seguente link: https://questure.poliziadistato.it/it/Modena