Un milione di euro a chilometro per la ciclabile diagonale

Due milioni e mezzo di euro per due chilometri e mezzo di pista ciclabile che sorgerà dopo sei anni dalla dismissione, nella sede della ferrovia storica, il cui tratto è stato chiuso nel 2014 dalla zona di S.Anna in direzione ovest. L'offerta economica presentata dalla GSP Costruzioni srl di San Cesario sul Panaro che realizzerà l'opera, è comunque vantaggiosa - fa sapere il Comune che nei giorni scorsi ha approvato, in giunta, il progetto esecutivo. La durata dei lavori è prevista in un anno.

La Diagonale consiste in quasi due chilometri e mezzo di pista ciclabile collegata agli altri percorsi ciclopedonali della città, sull’asse che dalla stazione ferroviaria (i cui progetti progetti urbanistici e sulla mobilità rimangono invece al palo), porta fino al polo scolastico di via Leonardo. L’infrastruttura è caratterizzata da un cosiddetto corridoio ecologico che l’accompagna per tutto il tragitto e dalla predisposizione per essere affiancata da una linea dedicata al trasporto pubblico. Di fatto, la possibile scelta di utilizzare il percorso per collegare le aree della città con un sistema di trasporto pubblico anche rotabile, in una sede propria già definita, è stata scartata come priorità rispetto al percorso ciclabile.

'L’opera - fa sapere il Comune - prevede anche l’intervento per realizzare il collegamento con l’ingresso sud del cimitero di San Cataldo, quello storico del progetto di Cesare Costa, che verrà ripristinato con un percorso solo ciclopedonale.



Il cantiere della Diagonale si svilupperà in continuità con quello in corso della ciclabile di viale Montecuccoli, un intervento di quasi un chilometro finanziato con il contributo del Por Fesr Asse 4 che rappresenta il collegamento tra la futura Diagonale con la stazione ferroviaria e con il centro storico.

Dalla rotatoria Paolucci-Breda, realizzata nel 2017, prende il via il percorso di circa due chilometri e 300 metri della Diagonale (la lunghezza complessiva della parte ciclabile, però, sarà di tre chilometri e 225 metri comprendendo anche i collegamenti e gli svincoli) e sono previsti alcuni punti di interconnessione est-ovest della viabilità, studiati per interferire il meno possibile con il percorso protetto per ciclisti e pedoni'