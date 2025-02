Una stanza d'albergo ed un letto disfatto: 21 anni senza Marco Pantani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono passati 21 anni. Era il 14 febbraio 2004 quando nella stanza D5 del residence Le Rose di Rimini moriva Marco Pantani. Un letto disfatto, una camera a soqquadro, Pantani giaceva nel soppalco in posizione prona, senza vita.E come ogni anno il pensiero torna alle scalate, alle bandane strappate, ai sorrisi e ai tanti infortuni del più grande scalatore italiano di sempre. Molto più di un ciclista, un uomo divenuto simbolo della volontà di non arrendersi, di sfidare infortuni e sfortuna. Fino al colpo dal quale non è più riuscito ad alzarsi.Una provetta alterata a Madonna di Campiglio, l'ematocrito fatto sballare ad arte di 4 punti percentuali. Una vita distrutta. Con ogni probabilità fu la camorra a 'fregare' Pantani, per usare le sue parole. Avevano puntato sulla sua sconfitta.Da quel 5 giugno 1999 a Madonna di Campiglio Pantani non si rialzò più. Ci provò ma ormai tutto era perduto. 'Oggi mi sveglio con una sorpresa, credo che c'è qualcosa di strano e devo dire che ripartire questa volta... Questa volta abbiamo toccato il fondo'.E come ogni 14 febbraio resta la rabbia e la commozione per la distruzione di un supereroe che evidentemente l'Italia non meritava.