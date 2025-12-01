Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Unibo rifiuta corso universitario per ufficiali Esercito: 'E' un atto di ostilità'

Unibo rifiuta corso universitario per ufficiali Esercito: 'E' un atto di ostilità'

'L’Università di Bologna deve spiegare in modo trasparente come sia stato possibile che alcuni docenti rifiutassero in modo tanto grave la loro presenza'

2 minuti di lettura
'Negare a un gruppo di ufficiali dell’Esercito italiano l’accesso a un corso universitario è un gesto ostile, frutto di pregiudizi ideologici e di una visione distorta del ruolo che le nostre Forze Armate svolgono quotidianamente a tutela della Nazione. Parliamo di donne e uomini che garantiscono la sicurezza di tutti'. Lo dice Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Sicurezza e Difesa dell’Eurocamera.

'L’Università di Bologna deve spiegare in modo trasparente come sia stato possibile che alcuni docenti rifiutassero in modo tanto grave quanto infondato la loro presenza. Il diritto allo studio, sancito dalla Costituzione, non ammette discriminazioni di alcun tipo – continua Donazzan –. La decisione dell’Ateneo non solo è incomprensibile, ma contribuisce ad alimentare un clima di ipocrisia e pregiudizi. Ipocrisia, perché nei momenti difficili si invoca l’aiuto dell’Esercito, sempre fedele al proprio giuramento. Pregiudizi, perché persiste una parte del mondo politico e accademico che continua a guardare con sospetto all’uniforme, ignorando che dietro di essa ci sono persone che hanno pieno diritto alla formazione e alla crescita culturale'.

 

'La cultura dovrebbe essere uno spazio libero, neutrale, privo di condizionamenti politica – aggiunge l’europarlamentare di FdI –.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
La scelta del Rettore, al quale scriverò per chiedere spiegazioni avendo al Parlamento europeo competenza anche sulla Ricerca da vicepresidente della commissione Itre, invia un segnale profondamente sbagliato e diseducativo e contribuisce ad alimentare divisioni e ostilità. Una deriva che preoccupa e che, purtroppo, si riflette anche in manifestazioni che si definiscono pacifiste e che invece alimentano inutili tensioni'.

'È più che comprensibile il disappunto espresso dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Carmine Masiello: di fronte a un atto così ingiustificabile, la sua posizione è non solo legittima ma doverosa', conclude Donazzan.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena tra le province più ricche e più insicure

Modena tra le province più ricche e più insicure

Ruba 500 euro in testine per spazzolini da denti: arrestata

Ruba 500 euro in testine per spazzolini da denti: arrestata

Maschi, etero, 50enni: le diagnosi tardive di infezione HIV riguardano soprattutto loro

Maschi, etero, 50enni: le diagnosi tardive di infezione HIV riguardano soprattutto loro

Aids: nuovi casi in calo anche a Modena, ma ancora troppe diagnosi tardive

Aids: nuovi casi in calo anche a Modena, ma ancora troppe diagnosi tardive