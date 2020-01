Universitari a Bonaccini: 'Bus gratis anche per noi'

Modena

'Bene la vittoria del centro-sinistra, ma ora subito investimenti per il trasporto pubblico gratuito anche per gli universitari'. Lo raccomandano al governatore neoletto Stefano Bonaccini le associazioni di studenti universitari dell'Emilia-Romagna (Udue Reggio Emilia, Udu Forli', Udu Parma, Udu Ferrara). Augurando a Bonaccini 'buon lavoro per i prossimi cinque anni', evidenziano i giovani: 'Nei giorni di campagna elettorale si e' parlato di rendere il trasporto gratis per gli studenti fino ai 19 anni, e questa misura andrebbe implementata anche per gli studenti universitari. Il trasporto pubblico per gli studenti universitari e' uno dei servizi principali e dopo l'abbonamento integrato servirebbe una svolta per aiutare l'ambiente e non solo'. Aggiungono le associazioni: 'Ad oggi, in molte province, non e' presente il trasporto notturno e ci sono problemi sulle linee urbane ed extraurbane. Partiamo col migliorare questi servizi e renderli progressivamente gratuiti anche per gli studenti universitari. Noi ci crediamo perche' il futuro e' qui'