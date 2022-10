Innovazione e unicità nelle cerniere lampo: Modena eccelle a Milano con Unizip

“Come si fa ad innovare una cerniera lampo? Con la passione, tanta passione”. Così Simonetta Pasini, fondatrice e Ceo di Unizip, azienda modenese da anni leader nella produzione e nella commercializzazione di zip per abbigliamento e oggettistica, anche per grandi brand della moda e del design, risponde alla nostra domanda. Siamo nella sede dell'azienda, nella zona industriale ovest, raggiungibile dal centro percorrendo tutta via Barchetta.All'interno troviamo un mondo parallelo. Come se si entrasse nello stabilimento Ferrari ma dove al posto delle auto si producono e si personalizzazano cerniere lampo d'alta gamma. Alcune tali da essere incorniciate e premiate. Che se non lo si vede, non ci si crede. Non ci si immagina che grazie ad una ditta come questa Modena si trova al top anche in questo settore della produzione.Il segreto è la continua innovazione che negli ultimi anni si è declinata nella proiezioni su nuovi mercato, trasformazione digitale, ecosostenibilità e attenzione alle necessità dei propri collaboratori oltre, ovviamente, a quella dei clienti. All'interno la maggioranza del team è composto da donne. Così come donna è la guida, Simonetta, che nello smart working obbligato durante al lock down ha trovato una opportunità addirittura per migiliorare la qualità del lavoro.'Il Covid ci ha insegnato che si può lavorare diversamente – dichiara l’imprenditrice – si può essere vicini al cliente rimanendo in azienda'. Da qui, per esempio, è nata l’idea di creare uno showroom virtuale, accessibile sia ai dipendenti che agli acquirenti in qualunque momento. Una novità che permette ai lavoratori di conciliare vita privata e professionale e, inoltre, minimizzere gli spostamenti, a vantaggio dell’ambiente. Elementi essenziali per il benessere dei propri impiegati, che hanno convinto la titolare a chiedere anche un accordo sindacale per prolungare il diritto allo smart working, anche dopo la scadenza stabilita dal governo. Obiettivi che si inseriscono in un’agenda che ha caratterizzato l'estate e caratterizzerà l'autunno. Quattro, infatti, sono i principali appuntamenti che Unizip tra luglio e settembre. L’azienda ha promosso le nuove collezioni autunno-inverno 2023-2024 in un tour de force cominciato a Parigi, continuato a New York a approdato a Milano,Nei giorni scorsi l’impresa guidata da Simonetta Pasini è stata tra i protagonisti di Milano Unica tendenze, un evento al quale può esporre, esclusivamente su invito, solo un gruppo ristretto di aziende selezionate da una commissione di esperti che chiede di dare forma alle indicazioni da loro fornite rispetto a quelli che saranno i trend delle nuove stagioni. In altre parole, le idee devono essere trasformate in prodotti coerenti con le suggestioni fornite. Una sfida non semplice che l’ufficio ricerca e sviluppo di Unizip ha affrontato con la consueta attenzione per l’originalità e lo stile, ottenendo un ottimo riscontro alla manifestazione.In particolare, l'evento al quale Unizip è stata invitata anticipa le tendenze delle collezioni Primavera/Estate 2024 dettandone le linee guida che le aziende del settore seguiranno e che si concretizzeranno nel febbraio 2023, quando verranno svelati temi, trend e materiali che si affermeranno nelle creazioni dell'anno successivo.A caratterizzare le proposte dell’azienda modenese sono ricercati effetti metallizzati ed elementi barocchi che permettono di arricchire i capi. “Torniamo a casa molto soddisfatti perché ci è stata riconosciuta la capacità d’interpretare in modo efficace le linee guida ricevute a luglio – afferma Simonetta Pasini, amministratrice unica di Unizip – riuscendo così a dare forma alle indicazioni ricevute dalla commissione”.Ora l’obiettivo di Unizip si sposta già a Monaco di Baviera, dove al ‘Munich Fabric Start’, il prossimo 24 gennaio, comincerà l’avventura della nuova collezione.Gi.Ga.Quest’anno, ad avvalorare ulteriormente gli esclusivi prodotti presentati saranno una serie di scatti, accuratamente elaborati e selezionati da Giancarlo Fabbi, acclamato fotografo modenese. Un progetto 'partito quasi in modo casuale' sostiene l’artista, che racconta come a Marsiglia, durante un’esposizione di alcune sue opere, numerosi professionisti avessero apprezzato diverse fotografie richieste dallo stesso gruppo Unizip, per la creazione dei nuovi cataloghi. 'Piacquero così tanto che venne deciso di inserire nella prima e nella quarta pagine di copertina proprio due di quegli scatti'.