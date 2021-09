Uomini e padri separati: lunedì riprendono gli incontri

Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare al laboratorio di discussione e di auto- aiuto per uomini separati condotto dal dottor Franco Boldrini, psicologo-psicoterapeuta, con la collaborazione del professor Massimo Panari. Dopo 11 anni di attività, il ciclo di incontri gratuiti, basato sulla condivisione e sul confronto di esperienze, continuerà a rivolgersi agli uomini separati o che si stanno separando, che si trovano senza supporti ad affrontare le problematiche connesse alla separazione o ad un divorzio e che insorgono spesso anche nel rapporto con i figli, oltre che con l'ex coniuge, in un contesto di vita individuale, sociale e famigliare radicalmente ed improvvisamente cambiato, anche sotto il profilo economico. Gli incontri si terranno a cadenza settimanale, ogni lunedì, a partire dal 20 settembre, dalle ore 21 alle ore 23, presso la parrocchia Regine Pacis, via IX gennaio 1950 a ModenaPer partecipare agli incontri, è obbligatoria la prenotazione al 339-3142426 o 347-2223158Il ciclo di incontri è è patrocinato da Comune di Modena, CSI e Genitori Sottratti, associazione per la bigenitorialità e la tutela dei minori.