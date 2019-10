Uomini (e padri) separati: torna il laboratorio gratuito Self-help

Dai bambini sottratti ai genitori, negli affidi facili, ai genitori e ai nonni sottratti ai bambini. nelle separazioni e nei divorzi. Anche consensuali. Genitori sottratti, spesso padri, che a seguito della separazione, anche consensuale e con affido congiunto (tantopiù nel caso di separazioni giudiziali), si trovano spesso spinti, all'improvviso, in una condizione al limite, se non coincidente con la povertà, in condizioni svilenti e non sufficienti a garantire una vita dignitosa ad un padre ed un uomo.E' a loro che anche quest'anno, per l'ottavo anno, è stato organizzato il laboratorio di auto aiuto per uomini separati.Nato da una idea del Prof Franco Boldrini, il laboratorio modenese, rappresenta un aiuto per tantiuomini che hanno dovuto affrontare, o stanno affrontando, i tanti problemi legati alla separazione. Da quelli economici a quelli legati alla difficoltà di non avere più una casa o un contatto continuativo con i propri figli ai conflitti con il proprio partner. Un esperienza strutturata anche se nella logica di un gruppo informale, condotto da uomini per uomini, nel quale confrontare e condividere le proprie esperienze e le proprie difficoltà. Per superarle. Con l'aiuto reciproco. Sette incontri per sette settimane, con la collaborazione di CSI ed il patrocinio gratuito del comune di Modena ed il sostegno dell'Associazione Genitori Sottratti. Ogni lunedì, alle ore 21, a partire dal 14 ottobreSpesso ad essere travolti difficoltà nella separazione sono anche i nonni. A loro quest'anno sarannodedicati tre incontri nel mese di dicembre.Tutti gli incontri del laboratorio si svolgeranno presso la sala CSI in via del Caravaggio 71 a ModenaPer informazioni e contatti per partecipare: 339-3142526 o 347-2223158