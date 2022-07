Uomo con due bambini smarriti sul Cimone. Ritrovati da Soccorso Alpino

È l'una della notte quando scatta l'allarme al 118 da parte di un piccolo gruppo di escursionisti che hanno perso l'orientamento mentre rientrava dopo aver fatto un'escursione sul Monte Cimone., partiti dal parcheggio a Doccia di Fiumalbo alle ore 17 sono arrivati in vetta al Cimone senza difficoltà e siNonostante fossero equipaggiati a dovere con torce frontali, durante il rientro hanno smarrito il sentiero.Fortunatamente sul luogo prende la rete telefonica e la prima chiamata giunge al genitore dell'amico del figlio che si incammina alla ricerca del gruppo sul sentiero. Dopo una prima ricerca infruttuosa all'una di questa notte scatta l'allarme al 118.Le coordinate e il numero di telefono vengo passate alla squadra del CNSAS che era già in avvicinamento.Il Caposquadra, riesce a contattare i tre dispersi e dopo averli tranquillizzati gli da l'indicazione di rimanere fermi che la squadra stava arrivando. Il personale CNSAS riesce ad arrivare con il mezzo fuoristrada fino ad un punto, poi di li a piedi fino a raggiungere i dispersi. La ricerca si è conclusa nel migliore dei modi intorno alle 4 del mattino e, date le buone condizioni del trio, non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.