Uova d'anatra si schiudono in tangenziale: il Pettirosso salva i superstiti orfani

Una giornata di straordinario impegno ha visto protagonisti i volontari del Centro soccorso fauna selvatica 'Il Pettirosso' in tutta la provincia. Complice il primo caldo di stagione, le uova di alcuni piccoli anatroccoli si sono schiuse, ma sfortunatamente il loro nido si trovava nell'intercapedine della tangenziale. La madre, nel tentativo di portarli verso un corso d'acqua, è stata investita, lasciando i piccoli disorientati e in pericolo. Allertati dalle numerose segnalazioni, i volontari del Pettirosso, con l'aiuto della polizia municipale, hanno bloccato il traffico e salvato i superstiti, affidandoli successivamente alle cure di una madre adottiva.



La giornata è proseguita con una nuova emergenza: un daino rimasto intrappolato in una rete per rotoballe nei boschi.

Con la collaborazione dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del veterinario dell'Ausl, l'animale è stato sedato, liberato e rimesso in libertà, tornando nel suo habitat naturale.Ma gli interventi non si sono fermati qui. A Frassinoro, un capriolo investito ha richiesto l'intervento immediato di un'altra squadra di volontari. Alla fine di questa intensa giornata di aprile, sei volontari erano sparsi sul territorio per gestire recuperi di emergenza, testimoniando un impegno che va oltre le ore lavorative.'Con il supporto costante delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, i volontari del Pettirosso dimostrano che, nonostante le difficoltà, c'è chi si dedica con passione a rendere il mondo un posto migliore. Un gesto di cui essere orgogliosi' - ha affermato il referente del Centro Soccorso Fauna Selvatica Piero Milani