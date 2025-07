Urus SE, il super suv Lamborghini diventa ibrido

Fa sentire il V8, ma può essere anche 100% elettrica. Il super suv Lamborghini diventa ibrido, ecco l'Urus SE. La casa di Sant'Agata Bolognese rinnova un successo mondiale di vendite dal 2018 con un nuovo design, ma soprattutto tanta tecnologia, facendo l'Urus in versione Sport Electrified, che in Lamborghini hanno definito 'il meglio dei due mondi'. Un grande lavoro per i tecnici del toro nel riuscire ad abbinare due motori, il benzina con l'elettrico, senza alterare la dinamica complessiva del veicolo. All'anteriore batte un 4mila V8 biturbo da 620cv abbinato ad un motore elettrico da ben 190cv, per un totale complessivo di 800cv. L'innovazione principale è il plug-in, con una batteria installata da 25,9 kWh, che si ricarica sia dalla colonnina ma anche attraverso il motore a combustione. Passando agli interni, sul tunnel centrale sono disposti i controlli per le modalità di guida, per scegliere il motore termico o l'elettrico: in totale sono 8 i modi per usare il veicolo in diverse condizioni. Buono inoltre il compromesso fra pulsanti fisici e touchscreen, dove oggi nella categoria di questo tipo di sportive molti comandi analogici si riducono per far spazio a quelli digitali. La doppia propulsione consente più utilizzi.A bassa velocità si viaggia in elettrico, poi se si desidera cambiare motore basta impostare la modalità di guida. Tutto si può regolare manualmente a propria scelta, o lasciare in automatico. Il rombo del V8 è discreto nell'abitacolo, ma l'Urus SE è silenziosa in entrambe le modalità, e in elettrico mantiene la trazione integrale insieme a un'autonomia di più 60 km di autonomia. Nel test su strada si è percorso il 50% sempre in elettrico, anche in tangenziale a velocità da codice.Per i passeggeri c'è tanto spazio a bordo, sia davanti alle gambe che anche per i più alti. Un salotto in grado di coccolare fino a 5 persone con vari optional. Nel percorso urbano ed extraurbano assorbe bene le strade sconnesse o imperfezioni. È agile nonostante le dimensioni e i 2500kg di peso, dovuti ai 300kg del sistema ibrido rispetto alla versione precedente. Una cosa da nulla rapportata alla portentosa spinta data dalla coppia totale di 950 Nm disponibile a 1750 giri. L'Urus SE scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, e raggiunge i 312 km/h di velocità massima, la trazione è integrale; mentre le 8 marce e il sistema ibrido riducono i consumi e le emissioni, senza calare le prestazioni.In listino a partire da 263mila euro.Foto Giampiero Puricella/Set BolognaFiere