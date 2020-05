Vacanze in Trentino: scopri i servizi dei Family Hotel!

Trascorrere le vacanze estive in Trentino è senza dubbio un'ottima idea e sono diverse le famiglie che hanno già prenotato un albergo in questa regione. Specialmente adesso che ci troviamo ad affrontare le problematiche legate al Covid e tutte le restrizioni del caso, evitare le spiagge che rischiano di essere troppo affollate è sicuramente consigliabile. In montagna gli spazi sono certamente più ampi, non si rischiano assembramenti ed i bambini si divertono moltissimo perché possono vivere appieno il contatto con la natura.

Le strutture ricettive in Trentino però sono davvero moltissime e non è sempre facile trovare l'albergo perfetto per le proprie esigenze. Se non volete rischiare di sbagliare, vi consigliamo di fare riferimento al portale www.myfamilyhotel.it, perché raccoglie tutti i family hotel: strutture pensate appositamente per una vacanza in famiglia.



Family Hotel: servizi pensati apposta per i bambini

I family hotel sono le strutture perfette per una vacanza in famiglia, perché sono gli unici in grado di offrire una serie di servizi su misura pensati appositamente per assecondare le esigenze dei bambini e dei loro genitori. Vediamo nel dettaglio quali sono.



Camere spaziose per tutta la famiglia

Innanzitutto, gli alberghi del Trentino che appartengono al circuito My Family Hotel sono dotati di camere più spaziose, che accolgono tutta la famiglia. In questo modo i genitori non si devono preoccupare di trovare una sistemazione adeguata per i bimbi e nessuno deve separarsi: si dorme insieme senza ritrovarsi sacrificati in uno spazio limitato come spesso avviene in altre strutture. Sono disponibili inoltre culle, fasciatoi, lettini con sponde anticaduta, vaschette per il bagno, riduttori per WC, vasini, sacchetti per i pannolini e via dicendo.



Menù appositi per i più piccoli

Nei family hotel anche il momento dei pasti diventa piacevole, cosa che in altre strutture invece potrebbe rivelarsi alquanto problematica. Non tutti gli alberghi infatti pensano alle esigenze dei più piccoli e questo è spesso un limite che può fare la differenza. In un family hotel i bimbi trovano dei menù pensati appositamente per loro ma non solo: anche stoviglie e tovagliette personalizzate, per rendere il momento del pasto ancora più divertente.



Aree giochi ed attività per i bambini

Nei family hotel è possibile trovare anche delle apposite aree giochi per i bambini, che possono così trascorrere del tempo con i coetanei divertendosi mentre i genitori riposano o si rilassano. Dagli angoli morbidi ai parchi giochi all'aperto, queste strutture sono organizzate al meglio per offrire anche ai più piccoli momenti di svago e di puro divertimento.



Servizio di babysitting

Trascorrere le vacanze con tutta la famiglia è senza dubbio bellissimo, ma può capitare che in alcuni momenti i genitori abbiano bisogno di prendersi del tempo per se stessi. Nei family hotel sono disponibili dei servizi di babysitting proprio per questo motivo: i bimbi possono stare con qualcuno di fidato mentre i genitori si rilassano.



Tutto il necessario per ogni imprevisto

In queste strutture infine è possibile trovare tutto il necessario per qualsiasi esigenza o imprevisto: dalle toilette con fasciatoio alle cucine attrezzate con scaldabiberon ai passeggini, non manca proprio nulla!