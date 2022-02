Vaccinazioni over 50 non decollano, nemmeno con l'obbligo sul lavoro

Quattro inoculazioni il 13 febbraio, 28 il 14 febbraio, 34 il 15 e 51 il 16 febbraio. Questi i numeri delle persone che negli ultimi giorni, (che hanno anticipato e seguito l'introduzione dell'obbligo vaccinale per tutte le categorie dei lavoratori over 50), si sono sottoposte alla vaccinazione anti-covid. Un numero molto basso rispetto a quello totale dei candidabili, ovvero 22.363 che in provincia di Modena ad oggi non hanno ancora ricevuto la prima dose. Numeri che non si discostano da quelli registrati nelle ultime settimane dove gli over 50 che si sono recati al punto vaccinale non hanno quasi mai (se non nella giornata di S.Geminiano, 31 gennaio), raggiunto le 100 unità. Numeri che nemmeno l'obbligo del vaccino esteso a tutti i lavoratori di tutti i settori, unico modo, oltre alla guarigione, per ottenere il super Green Pass, ha variato al rialzo. Numeri molto bassi, al punto da incidere poco o nulla sul totale dei soggetti su cui pesa l'obbligo e che non hanno ricevuto nemmeno una dose e il cui numero (oggi sceso appunta a 22.363) si è via via ridotto non tanto a seguito del numero delle inoculazioni ma dalla grande quantità di persone che nel frattempo si sono positivizzati e dovranno o potranno aspettare mesi prima di accedere alla prima inoculazione. Che arriverebbe comunque nel momento in cui l'obbligo vaccinale sarebbe già scaduto.