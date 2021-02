Vaccinazioni ultra 85enni: a Modena 10.000 prenotazioni in 10 ore

Sono state 10.035, in 10 ore esatte, le prenotazioni giunte all’Azienda USL di Modena per la vaccinazione delle persone con più di 85 anni. L’altissimo numero di richieste completate con successo a partire dalle 8 fino alle 18, orario di estrazione del dato, conferma che i diversi canali di prenotazione hanno funzionato, nonostante nelle primissime ore del mattino vi siano state alcune difficoltà legate al gran numero di accessi contemporanei al numero di telefono e ai canali Cupweb/Fascicolo sanitario elettronico. Molte persone si sono recate anche nei Punti unici di prenotazione AUSL e nei Corner salute Coop, così come nelle Farmacie che si sono confermate un canale molto utilizzato dai cittadini modenesi.

“Abbiamo previsto quasi 12mila posti disponibili per le prime due settimane – dichiara Sabrina Amerio, direttrice amministrativa AUSL – e altri ne apriremo già da domani, per consentire a tutti gli interessati di potervi accedere. Dunque i posti non sono esauriti, tutt’altro, le prenotazioni continuano. Solo in queste poche ore abbiamo raggiunto quasi la metà degli aventi diritto previsti per queste prime due settimane (sono circa 22mila gli over85) e ciò ci consente di essere ottimisti rispetto alla percezione dell’importanza di questa campagna da parte dei nostri cittadini. Non ci aspettavamo dei numeri così alti in un giorno solo, ma abbiamo fatto un lavoro di squadra sotto tutti i punti di vista. Alla luce di questi numeri il sistema ha decisamente retto, ma soprattutto i numeri confermano che i nostri anziani hanno aderito senza particolari timori e ciò significa anche che hanno fiducia nella campagna vaccinale e nel nostro sistema sanitario”.

Oggi sono stati ultimati gli allestimenti in tutte le sedi vaccinali: come già annunciato, sono sette quelle principali, cui si affiancano “giornate vaccinali dedicate” in sedi vaccinali secondarie, con cadenza variabile, per garantire l’offerta di vaccinazione anche in quei luoghi che sono un po’ più distanti dai punti distrettuali.

In questi giorni si sta anche strutturando un percorso per le persone che non possono in alcun modo muoversi da casa (per tutti gli altri l’invito è a prenotare l’appuntamento in una delle numerose sedi vaccinali). Le persone in evidenti condizioni di intrasportabilità, come quelle che sono costrette a letto (ma che non sono seguite dall’Assistenza domiciliare), potranno segnalare tale condizione all'operatore del punto di prenotazione (ciò è possibile per tutti i canali di prenotazione che prevedono l’accesso fisico e attraverso il numero di telefono dedicato). Le richieste saranno poi prese in carico da parte degli operatori del punto vaccinale del distretto di riferimento per la programmazione della vaccinazione al domicilio da parte delle équipe vaccinali.

Si ricorda che tale possibilità – per la complessità legata all’organizzazione del calendario degli accessi domiciliari e ai tempi di esecuzione del vaccino a casa dei pazienti – si potrà programmare in tempi successivi rispetto a quelle previsti per punti vaccinali. Si invitano dunque i cittadini a privilegiare il più possibile la vaccinazione nei punti dedicati.

COME PRENOTARE

Continuano nei prossimi giorni le prenotazioni delle vaccinazioni per i cittadini dagli 85 anni in su (cioè i nati nel 1936 e anni precedenti) non assistiti a domicilio. Dal 1° marzo, invece, potranno prenotare i cittadini da 80 a 84 anni (cioè i nati dal 1937 al 1941 compresi). La vaccinazione è gratuita. Non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita) o, in alternativa, il codice fiscale.



E’ possibile prenotare scegliendo tra uno di questi canali:

· Farmacie private e comunali della provincia di Modena

· Punti unici di prenotazione e assistenza di base (ex Cup) che saranno aperti al pubblico dal 15 febbraio al 13 marzo con orario dedicato e solo per la prenotazione della vaccinazione anti Covid-19 per cittadini a partire da 80 anni. A breve saranno indicati gli orari e le sedi disponibili.

· Corner salute di alcuni ipermercati e supermercati Coop della provincia di Modena

· Prenotazione telefonica, a partire dal 15 febbraio, al numero dedicato 059 2025333 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13).

· Fascicolo sanitario elettronico

· Portale Cupweb

· App ERsalute

Il cittadino dovrà presentarsi puntuale al punto vaccinale portando con sé:

- foglio di prenotazione

- modulo consenso e scheda anamnestica (allegati alla prenotazione) compilati e firmati

- documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria (se disponibile)

Altre informazioni utili sono contenute nel foglio di prenotazione

I punti, come noto, non sono ad accesso libero, l’accesso al vaccino è infatti unicamente su prenotazione. A ciascun cittadino che prenota sarà comunicato anche l’indirizzo della sede da lui scelta per la vaccinazione.

I punti vaccinali principali predisposti dall’Ausl

Modena: Hangar 3, area ex Aeronautica Militare, strada Minutara 1

Carpi: Centro Prelievi, P.le Donatori di Sangue 3

Sassuolo: Diagnostic Center di Fiorano (adiacente al circuito Ferrari), via Madonna del Sagrato

Pavullo: Punto Prelievi, Galleria Aldo Moro 23 (all’interno del Centro Commerciale ‘Campanella’)

Vignola: Oratorio Parrocchiale di Brodano, via Natale Bruni 129 (ingresso da via Curzio Malaparte)

Castelfranco: Palazzetto dello Sport, via Magenta 37

Mirandola: ex Circolo Aquaragia, via Dorando Pietri 15

(Attenzione: nei primi due giorni di vaccinazioni sul Distretto di Mirandola le somministrazioni si terranno temporaneamente al Centro Prelievi di via Fogazzaro 1. Ai cittadini verrà comunicata la sede nei fogli di prenotazione)

I punti vaccinali secondari, attivi in giornate vaccinali dedicate

Bomporto: Casa della Salute, piazza Matteotti 34

Montefiorino: Casa della Salute, via Casa Volpe 1

Palagano: Palazzetto dello Sport, via Santo Stefano 16

Polinago: sede Avap, via Orazio Vecchi 1

Fanano: Casa della Salute ‘Cimone’, via Sabbatini 1

Fiumalbo: ex Seminario, via Seminario 7

Sono in fase di valutazione ulteriori punti e giornate dedicate.