Vaccini 5-11 anni, la Regione accellera, si parte il 16

Anche a Modena, così come in tutta la regione Emilia-Romagna, la campagna vaccinale anti-Covid dedicata ai bambini tra i 5 e gli 11 anni prenderà il via il prossimo 16 dicembre, con l’arrivo delle dosi predisposte per questa fascia di età da parte della struttura commissariale, anche se cambiano di provincia in provincia e da singole Ausl provinciali, le modalità di prenotazione. Se le linea regionale prevede prenotazioni del 13 dicembre attraverso sportelli Cup, Cupweb, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app Er Salute, farmaCUP, a Modena sarà direttamente l'Ausl ad inviare alle famiglie dalla prossima settimana gli sms con l'appuntamento già fissato. Analogamente a quanto accade per le somministrazioni delle dosi booster dai 18 anni in su, sarà l’Azienda USL di Modena a inviare i messaggi con data, ora e luogo dell’appuntamento: i genitori dei circa 46mila bambini assistiti in provincia non dovranno dunque prenotare, ma semplicemente attendere l’arrivo dell’SMS sul proprio cellulare.Sono 46.000 in provincia di Modena e 240.000 a livello regionale i soggetti in questa fascia di età