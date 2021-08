Vaccini: verso l'obbligo per gli italiani, volontario per gli afghani

'Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha dato mandato al Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, Generale Francesco Paolo Figliuolo di elaborare un piano per assicurare la vaccinazione di tutti i cittadini afgani evacuati dal Paese asiatico e trasferiti sul suolo Italiano in questi ultimi giorni. Il piano verrà eseguito immediatamente dopo le procedure di registrazione e sanitarie e prevede la somministrazione delle dosi su base volontaria, da effettuarsi presso i luoghi di destinazione che ospiteranno temporaneamente i profughi in accordo con le Regioni interessate'. Una notizia quella battuta dall'Agenzia 9 Colonne che arriva quasi al termine di una giornata convulsa dove l'ipotesi di introdurre l'obbligo vaccinale per i cittadini italiani si è fatta sempre più incalzante. Proprio per raggiungere quell'80% della popolazione over 12 fissato come obiettivo dallo stesso commissario.Nella giornata in cui è arrivato il primo sì all'obbligo vaccinale da parte del Comitato Nazionale di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita (CNBBSV) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 'Nell'ambito delle attività di parere e proposta, pur lasciando al Governo la sintesi delle posizioni e le modalità esecutive - si legge in una nota, esprimiamo 'parere favorevole ed auspichiamo un'obbligatorietà della vaccinazione, con specifico riferimento a chi svolge funzioni pubbliche e attività che pongano il cittadino a stretto e contatto con altri soggetti e con l'ovvia esclusione delle situazioni di rischio di possibile patologia post-vaccinale'Dibattito acceso e opinioni contrastanti sul piano scientifico e politico anche rispetto all'ipotesi di estendere a 12 mesi la validità del Green Pass. Subito stroncata dal voirologo Andrea Crisanti ad Adn Kronos Salute: 'Una proroga per il Green Pass, che estenda la sua durata fino a 12 mesi? Siamo nel campo della creatività. Sono tutte decisioni senza evidenza scientifica' - ha affermato, sottolineando che la durata delle protezione dei vaccini Covid, da quello che si vede in Israele dura intorno agli 8-9 mesi. Quindi portare la durata del Green Pass oltre questo arco temporale potrebbe essere un problema, visto che i primi vaccinati, quindi le persone con il certificato verde in scadenza, sono proprio i sanitari'