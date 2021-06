Vaccino, 18enne ricoverata a Genova per trombosi dopo AstraZeneca

Alisa (Agenzia ligure per la sanità) e Regione Liguria hanno segnalato il caso di una paziente di 18 anni con diagnosi di trombosi seno cavernoso, in attesa di valutazione per un intervento chirurgico all'ospedale Policlinico San Martino.. Il 3 giugno si era recata in pronto soccorso lamentando cefalea e fotofobia. E' stata sottoposta ad esami: tac cerebrale ed esame neurologico entrambi negativi.Dimessa con raccomandazione di ripetere gli esami ematici dopo 15 giorni, il 5 giugno è ritornata in pronto soccorso con deficit motori ad un emi-lato. Sottoposta a Tac cerebrale con esito emorragico, è stata immediatamente trasferita alla Neurochirurgia del San Martino.