Vaccino ai bimbi, Travaglio: 'Nemmeno con pistola alla tempia'

Oggi Aifa ha dato l'ok alla vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni. Ma la scelta è duramente contrastata anche da commentatori da sempre sostenitori della campagna vaccinale.Ecco le parole pronunciate a 8 e mezzo cinque giorni fa dal direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio. 'La cosa buona è che Israele ha iniziato massicciamente a vaccinare i bambini così quando avremo qualche centinaia di migliaia di bambini vaccinati in Israele magari staremo più tranquilli, io al momento se avessi un bambino piccolo non lo vaccinerei nemmeno se mi puntano una pistola alla tempia, ma immagino che non saremo obbligati almeno a quello'. A una richiesta di chiarimenti da parte di Lilli Gruber, Travaglio proseguiva: 'Perché non mi fido, ho sentito dire e contraddire troppe cose sui vaccini nei mesi scorsi per accontentarmi di un test su tremila bambini, aspetto che ne vengano vaccinati qualche centinaia di migliaia, non vorrei che poi ci dicessero che si sono sbagliati come hanno fatto con AstraZeneca sui giovani dopo la morte di Camilla Canepa'.