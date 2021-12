Vaccino bimbi: la metà dei prenotati non si sono presentati all'appuntamento

Tolte le disdette arrivate subito in risposta all'SMS dell'Ausl con la prenotazione, erano 533 i soggetti minori previsti per oggi nelle diverse pediatrie di comunità per la somministrazione del vaccino. Di questi, alle ore 18, poco prima della chiusura della prima giornata, se ne erano presentati 288. Si prevede che a fine giornata sia circa il 50% dei prenotati i bambini sottoposti alla vaccinazione.Un dato che l'Ausl si attendeva e che già era emerso come indicazione dalla risposta ai questionari che le scorse settimane erano stati inviati alle famiglie per 'testare' la disponibilità o meno a sottoporre i propri figli. Percentuale, appunto, confermata nella prima giornata.In particolare a Modena, presso la Pediatria di Comunità di Torrenova, alle 18 erano stati vaccinati 44 bambini su 87 previsti.E' necessario presentarsi al Punto Vaccinale con:- il modulo di consenso e la scheda anamnestica da consegnare già compilati e firmati da uno dei genitori- il modulo di consenso specifico alla vaccinazione anti Covid in caso di persona minorenne- esclusivamente se il minore è accompagnato da un solo genitore, copia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore assente.I documenti sono scaricabili attraverso il link inviato insieme all'sms di prenotazione e sono comunque disponibili nell'apposita sezione del sito web dell'Ausl www.ausl.mo.it/vaccino-covid-5-11-anniSe uno dei due genitori è impossibilitato a firmare il modulo di consenso informato per lontananza o impedimento, l'altro genitore deve dichiararlo compilando e firmando anche l'apposito spazio disponibile nel modulo stesso.