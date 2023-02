Quarta dose: 2 su 3 dei vulnerabili non la fa, tra i sanitari Ausl 4 su 5

In base ai dati Gimbe relativi alla platea ufficiale dei soggetti che dovrebbero sottoporsi alla quarta dose (19.119.772, di cui 13.060.462 over 60, 3.990.080 fragili e immunocompromessi, 1.748.256 di personale sanitario e 320.974 ospiti delle Rsa), restano scoperte più di 2 persone su 3: il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi, infatti, è del 31% del target di riferimento con nette differenze regionali: dal 14% della Calabria al 44,4% del Piemonte. Un dato che, pur basso, è superiore del 10% rispetto a quello relativo alla vaccinazione con quarta dose degli operatori Ausl che dopo la rimozione dell'obbligo scelgono di non vaccinarsi.Nel video la risposta della Direttrice Sanitaria Romana Bacchi alla nostra domanda