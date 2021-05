Vaccino, dal Canada ok a Pfizer a bambini sopra i 12 anni

'Ottime notizie: il Canada autorizza vaccino Pfizer per i bambini da 12 a 16 anni: fino a quando è poco facciamo che chi è del club “lasciate stare i bambini” non lo usa così evitiamo polemiche'. Così Roberto Burioni su Twitter commenta la notizia ufficializzata oggi da Pfizer.L'annuncio della decisione è arrivato dal ministero della Salute canadese, che ha spiegato come la decisione si sia basata sui dati degli studi clinici di fase 3 sui bambini di quell'età. 'Il dipartimento ha stabilito che questo vaccino è sicuro ed efficace se usato in questa fascia più giovane', ha detto un consigliere del ministero.