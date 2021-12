Vaccino, la Pellegrini testimonial: ora lo slogan punta su terza dose

'Questa volta vince la terza: l'invito a farsi la terza dose del vaccino antiCovid arriva da Federica Pellegrini, campionessa in piscina e non solo'. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta sui social il nuovo spot istituzionale per incentivare la terza dose di vaccino. E allora lo slogan da 'col vaccino vinciamo insieme' si trasforma in 'con la terza vinciamo insieme'.