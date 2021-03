Vagnini: 'Di nuovo al limite, per comportamenti irresponsabili'

'Paghiamo il prezzo delle irresponsabilità nei comportamenti, di messaggi sbagliati dati alla popolazione, delle aperture a natale e nelle festività e oggi ci troviamo in una condizione critica, con gli operatori obbligati ad una condizione di sovracarico di lavoro e ad una situazione che ci fa dire che non ci può essere Pasqua, non ci possono essere aperture. In terapia intensiva Covid, su circa 100 posti disponibili tra i due ospedali, 90 sono occupati'Sono parole che vengono espresse con toni nervosi e seriamente preoccupati, e ben poco tranquillizzanti quelle pronunciate questa mattina al Policlinico di Modena dalUna critica ed un attacco che punta direttamente alle responsabilità e alle irresponsabilità dei cittadini di fatto accusati di alimentare il contagio attraverso condizioni di assembramento favorite da aperture e concessioni disposte dai provvedimenti della politica. Ma se la critica alla politica e alla decisioni di governo appare sfumata, è più netta, nelle parole del Direttore quella nei confronti di cittadini comuni, anche se quando parla di loro il direttore ci si mette in mezzo usando il noi. Cittadini quindi responsabili di assembramenti in centro, di avere fatto spese che erano consentite. Cittadini quindi responabili, nelle parole di Vagnini, del peso immane che ora grava sul personale sanitario, con la maggior parte degli operatori che non hanno nemmeno fatto ferie e che oggi si trovano in una situazione critica di lavoro pari se non maggiore a quella dei mesi più caldi della pandemia. Ed è proprio da questa situazione che dal direttore parte un appello alla popolazione affinché si mostri vicinanza agli operatori ed al personale sanitario modenese, partendo proprio da atteggiamenti responsabili. 'Perchè aperture ed irresponsabilità ci hanno portato alla situazione di oggi' - afferma Vagnini, in cui l'unica soluzione, oltre alla vaccinazione di massa, è una chiusura di massa.