Vaiolo scimmie, Governo ha già a pronte 5 milioni di dosi vaccinali

Due nuovi casi positivi al vaiolo delle scimmie in Lombardia. Si tratta di pazienti che si sono rivolti all’Ospedale Niguarda di Milano e la cui positività è stata diagnosticata dai laboratori del S. Matteo di Pavia. Entrambi i casi sono riconducibili a cluster internazionali. Entrambi i pazienti sono ora in isolamento presso il loro domicilio, sotto osservazione e in condizioni stabili non preoccupanti. Così la direzione generale Welfare della regione Lombardia in una nota. Ieri è emerso anche il primo caso di contagio a Bologna 'L'Istituto superiore di sanità ha dichiarato che abbiamo già la disponibilità di oltre 5 milioni di dosi di vaccino antivaiolo, quindi siamo preparati eventualmente nel procedere qualora ve ne fosse la necessità' - ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di Rainews24. 'Siamo di fronte ad una situazione che deve essere monitorata. Il nostro governo lo sta facendo - aggiunge - anche attraverso una task force istituita all'Istituto superiore di sanità e in collaborazione con le Regioni e con l'Unione europea. Quindi stiamo affrontando insieme questa nuova fase'.