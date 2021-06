Variante Delta, focolaio a Milano. Contagiato era vaccinato con 2 dosi

In Inghilterra finora sono morte in totale 42 persone per la variante indiana (Delta) del Covid e di queste 12 avevano ricevuto la doppia dose di vaccino da almeno 14 giorni. Tra gli altri, 23 non erano vaccinati e sette avevano ricevuto la prima dose da almeno 21 giorni.I dati sono stati pubblicati da Public Health England (Phe) che conferma anche che il 90% dei nuovi casi in Inghilterra sia dovuto alla mutazione Delta.E ieri in una palestra a Milano (la Virgin Active) si è verificato un focolaio Covid con 10 contagiati, tra questi vi è stato un caso di variante indiana. L'uomo contagiato dalla variante indiana, un operatore sanitario, aveva già ricevuto la doppia somministrazione di vaccino.