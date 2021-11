Variante Omicron: Ursula von der Leyen, è una corsa contro il tempo

'E' una corsa contro il tempo' quella per il contrasto della variante Omicron. 'Ci vorranno due-tre settimane per avere una visione completa delle caratteristiche di questa mutazione. La priorita', innanzitutto, e' vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi e fare la terza dose. La seconda priorita' e' tenere le mascherine e il distanziamento sociale': Lo ha detto la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen nella conferenza stampa da Riga, dove ha incontrato i vertici del governo lettone.

