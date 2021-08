Varianti Covid: a Modena è rimasta solo la Delta

E' rimasta solo lei, almeno ad agosto, almeno a Modena. Stiamo parlande della variante Delta, che essendo prevalente, anzi totalizzante, ovvero presente nel 100% dei nuovi positivi analizzati, sarebbe scorretto continuare a chiamare variante. Fatto sta che la protagonista è lei. Fino ad ora la più contagiosa, che come tale ha in parte ridotto l'effetto estate e come tale preoccupa in vista dell'arrivo dell'autunno. Non solo per la sua contagiosità, tale anche per i vaccinati, e al punto da rendere irraggiungibile la potenziale e cosiddetta immunità di gregge. Il suo valore R0, ovvero il numero medio di persone che un infetto può contagiare, è compreso tra 6 e 7, mentre lo R0 del ceppo iniziale era compreso tra 2 e 3. La differenza è notevolissima: con un R0 pari a 3, dopo tre passaggi (durante il primo i nuovi casi sono 3, e così via) il numero di infetti sale a 27, mentre si impenna a 216 quando lo R0 è pari a 6. Secondo il biostatistico Tom Wenseleers dell’Università di Leuven, uno dei primi scienziati a calcolare la trasmissibilità delle varianti alfa e delta, citato da Repubblica.it, con un R0 pari a 6 sarà difficilissimo rallentare l’espansione del virus a meno che non si raggiungano alti livelli di vaccinati, considerando anche il fatto che i vaccini non superano il 90% di efficacia nel fermare l’infezione della variante delta (e sono efficaci al 96% nel prevenire l’ospedalizzazione). Ciò significa, come da più fronti scientifici confermato, che nemmeno tutti i vaccinati sono al sicuro e che rimangono fondamentali, nella prevenzione del contagio, le regole base legate al distanziamento e all'utilizzo della mascherina in luoghi al chiuso e a stretto contatto con altre persone.