Quanto basta per arrestarla in flagraza di reato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. S tratta di una cittadina italiana che intorno alle ore 20.50 di ieri è stata notata da una pattuglia della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio in centro storico, perchè alla vista della Polizia si è data a precipitosa fuga in direzione di via Berengario, lanciando a terra un pacchetto di sigarette.La donna è stata raggiunta e bloccata dagli agenti. Il pacchetto di sigarette, subito recuperato, è risultato contenere – come da successiva prova narcotest a cura del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica – sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish per un peso complessivo di 5,89 grammi.Sulla sua persona, inoltre, sono stati rinvenuti, nascosti all’interno del reggiseno, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 15 euro in banconote.