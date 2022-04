Venerdì mattina flash mob al posto della lezione in 8 istituti, tutti fuori per la pace

comprensivi cittadini nelle vie, nei parchi e nelle piazze della città per coinvolgere la cittadinanza con iniziative e flash mobSi svolgeranno venerdì 29 aprile i flash mob e le iniziative organizzate dai plessi scolastici che aderiscono alla Rete nazionale delle Scuole di Pace, inizialmente previsti per venerdì 22 aprile, giorno della Liberazione di Modena ma rimandati a causa del maltempo.L’obiettivo è portare studenti e docenti nelle vie, nei parchi, nelle piazze di Modena in modo da rendere partecipe del messaggio di pace i cittadini tutti, colorando la città con la bandiera arcobaleno.L’evento ha il patrocinio del Comune di Modena e l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi aderirà alla mobilitazione per la pace partecipando all’iniziativa organizzata alle scuole medie Carducci, dell’Istituto comprensivo 5.La guerra in Ucraina e le domande che ha sollevato nelle classi hanno reso urgente una mobilitazione da parte degli Istituti comprensivi che avevano dato vita alla rete modenese delle scuole di pace, a cui altri se ne sono aggiunti. Con lo scoppio della guerra l’azione è diventata corale e le scuole hanno scelto hanno scelto una data simbolica per organizzare flash mob e manifestazioni di pace in ognuno dei plessi degli otto Istituti comprensivi che aderiscono alla rete, oltre che al Cpa, il Centro di Formazione Adulti di viale Monte Kosica.