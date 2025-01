Venti anni fa il disastro ferroviario di Crevalcore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La bassa modenese pagò un prezzo alto. Ben sei rimasero uccise dallo schianto tra i due treni. Donatello Zoboli, Diana e Claudia Baraldini da Finale Emilia, Anna Martini da San Martino in Spino, Andrea Soncini e Daniel Burali da Mirandola.Con loro persero la vita anche Equizio Abate, Bianca Bairam, Mauro Bussolari, Paolo Cinti, Ciro Cucciniello, Vincenzo De Biase, Alberto Mich, Bruno Nadali, Mario Santi, Francesco Scaramuzzino e Matteo Sette – mentre altri 80 passeggeri rimasero feriti.

Oggi l’amministrazione comunale di Mirandola ha partecipato alla commemorazione e alla Messa celebrata presso la Chiesa di San Silvestro e successivamente una cerimonia presso il ceppo commemorativo eretto nel Parco “7 Gennaio 2005” nella frazione di Bolognina, dove è stato deposto un mazzo di fiori in memoria delle vittime.



'In questa giornata ci uniamo nel ricordo delle vittime della strage di Crevalcore alla Bolognina, un tragico evento che 20 anni fa ha segnato indelebilmente la memoria delle nostre comunità - ricorda il Sindaco Letizia Budri - Con commozione e rispetto ricordiamo le 17 vite spezzate su quei binari. A nome dell'intera Città di Mirandola, l’Amministrazione Comunale esprime vicinanza alle famiglie delle vittime, tra cui anche dei mirandolesi, e a chi ha subito le conseguenze di quel terribile schianto. La memoria di questa dolorosa tragedia ci guidi verso un vero miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui trasporti pubblici, che sono un diritto e segno di vero progresso'.

L'inchiesta sul disastro stabilì che le cause erano da attribuire ad un errore umano. Su quel binario unico e durante una mattinata di fitta nebbia i segnali di stop non vennero rispettati e il convoglio con circa 200 passeggeri si scontrò con un treno merci. Le operazioni di soccorso durarono per quasi due giorni. Oggi la linea è tutta a doppio binario e provvista di sistema di sicurezza SCMT.