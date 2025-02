Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo arancione per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, e un'allerta gialla per forti piogge e possibili piene dei fiumi su altre zone della regione. Entrambe saranno valide dalla mezzanotte di stasera e fino alla stessa ora di domani. Si prevedono precipitazioni diffuse, in particolare sul settorecentro-orientale della regione, con possibili rovesci temporaleschi. Con l'ingresso di aria fredda da nord dalla tarda mattinata, si assisterà a nevicate anche a bassa quota, con accumuli significativi dai 400-500 metri nel settore centro-occidentale e dai 600-700 metri su quello orientale.Le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini sono in allerta gialla anche per il rischio di piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori. In queste aree si potrebbero verificare ruscellamenti lungo i versanti, smottamenti e innalzamenti dei livelli idrometrici, con possibili superamenti della soglia di attenzione. Il vento sarà un altro elemento di rilievo: si prevede un'intensificazione della ventilazione da nord-nord/est, con raffiche di burrasca moderata (62-74 km/h) lungo la fascia costiera e il settore nord-orientale, e burrasca forte (75-88 km/h) sulle zone di crinale dell'Appennino emiliano. Le condizioni del mare saranno critiche, con mari molto mossi sottocosta e agitati al largo. In serata, lungo il litorale, si potrebbero registrare fenomeni di erosione e ingressione marina.