Venturi: 'Coronavirus, abbiamo davanti i 10 giorni più difficili'

'C'è bisogno di medici, bisogna anticipare i diplomi di laurea degli infermieri, lo chiedo vivamente alla università di Parma. Un appello che faccio personalmente. E un appello a tutti i medici e infermieri andati a riposo che diano una mano agli ospedali di questa Regione per rispetto al giuramento che è stato fatto'. Queste le parole di oggi del commissario regionale Sergio Venturi.Perchè, come spiega Venturi, quelli che abbiamo davanti saranno i 10 giorni più difficili poi ci si aspetta una riduzione del contagio. Poi Venturi ha presentato i drammatici dati di oggi con 55 decessi in Emilia Romagna e 316 nuovi casi.'Mi auguro vivamente che le case di cura accolgano anche pazienti malati di Covid e come Regione non possiamo accettare che vi siano case di cura che ci diano disponibilità solo per altre patologie - afferma Venturi -. I direttori generali delle aziende hanno il mandato di stipulare accordi con le case di cura in questo senso. Vogliamo evitare strumenti impositivi, ma se serve lo faremo'.