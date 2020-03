Venturi: 'Corsette e uscite in bicicletta si possono fare'

Il commissario regionalechiarisce meglio le parole di ieri sull'evitare 'cazzeggio' e spiega come le uscite in bicicletta e le corsette per alcuni sono una esigenza sanitaria si possono fare, purchè non in luoghi affollati. 'Anche le uscite col cane ovviamente sono consentite'.“Faremo molti più test su tutti i cittadini - ha poi spiegato Venturi - e partiremo da i dipendenti del Servizio sanitario regionale e dagli operatori sanitari del privato convenzionato, per ricercare persone contagiate asintomatiche, ed estendere la ricerca anche tra i loro contatti”.Il Piano, diversificato per province, verrà presentato al presidente Stefano Bonaccini già domani.“Con le nuove metodiche di diagnosi rapida- ha aggiunto Venturi- saremo in grado di fare molti più tamponi. Lo abbiamo deciso per seguire le nuove indicazioni dell’Oms e per creare le condizioni affinchè gli operatori sanitari possano essere il più tranquilli possibile nell’ svolgimento del loro lavoro”.