'Ritroveremo la primavera, i giovani protagonisti del rinnovamento'

'Gli adulti si interrogano su come parlare ai giovani ma si interrogano poco sul quanto e come ascoltarli. Nei confronti dei giovani siamo sempre in debito di ascolto, un ascolto che non deve essere orientato al giudizio. Non dobbiamo mettere in discussione il sistema dei giovani ma il sistema degli adulti. Da sempre, passando per i grandi pensatori della storia, da Seneca a Leopardi, troviamo adulti che criticano le generazioni precedenti alle loro, i 'giovani di oggi', e non dobbiamo meravigliarci che questo sia un vizio dei nostri tempi ma proprio per questo il nostro approccio ai giovani deve cambiare. L'esperienza ce lo mostra. I ragazzi sono pronti ad aprirsi quando vengono ascoltati senza giudizio e pregiudizio, vengono ascoltati con il cuore'.Sono alcuni dei concetti espressi dall'Arcivescovo di Modena e Nonantola Erio Castellucci nel corso della presentazione della lettera alla città in occasione della festa e della solennità di San Geminiano Santo Patrono della Città di Modena.Per questo la nuova primavera sarà tale solo se poniamo al centro i giovani ed il cuore nell'ascoltarli