Violenza tra giovani, la cronaca nazionale guarda Modena

Modena, città della Ferrari e dell'Accademia, teatro di immagini di violenza di strada più consone a periferie degradate di grandi metropoli. Questo il parallelo fatto nel servizio giornalistico andato in onda nella trasmissione di approfondimento Quarta Repubblica, su Rete 4. Tra gli interventi sui luoghi teatro i violenza, anche il Consigliere capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi. L'immagine è di una città cambiata negli anni dove il proliferare delle telecamere, anche in luoghi caldi come il Novi Sad, sembra andare in parallelo, e non in senso contrario, all'aumento degli episodi violenti. Con pratagonisti giovani, giovanissimi, tra i quali spesso è diffuso uso di alcool e droghe. Capaci di rendere pericolose le aree da loro frequentate. Come testimonia uno studente che nel servizio, afferma di assere stato aggredito e di avere paura a frequentare, o anche a solo a transitare, in alcune zone della città.Tra queste c'è anche il parco Novi Sad e l'area della stazione delle autocorriere sul quale si affaccia l'accesso dell'istituto Barozzi, teatro delle ultime gravi scene di violenza. Luoghi dove proprio questa mattina si è concentrata l'attività dei Carabinieri della Compagnia di Modena che hanno atteso che suonasse la campanella d’uscita controllando alcuni giovani.