Vittime Covid, bandiere a mezz'asta nei municipi

Tanti i comuni che hanno accolto l'appello dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e questa mattina, con le bandiere a mezz'asta, hanno osservato un minuto di silenzio alle ore 11, per la giornata nazionale dedicata alle vittime del Covid. A Modena il sindaco, il prefetto Alessandra Camporota e Andrea Spanò, direttore del distretto Ausl di Modena. Silenzio rosso solo i rintocchi a lutto delle campane della Ghirlandina e del campanone della Torre dell’Orologio di Palazzo Comunale, in concomitanza con l'arrivo del presidente del Consiglio Mario Draghi, a Bergamo.“Anche Modena - ha detto Muzzarelli - sta pagando un prezzo altissimo, e le ferite inflitte alla comunità sono profondissime. Oltre 1.500 morti e 50 mila contagiati nella provincia, e sentimenti di rabbia, incertezza, disillusione. Avere superato i 100 mila vaccini è importante - ha sottolineato il sindaco - perché è una soglia non solo psicologica, ma anche statisticamente rilevante. Ogni persona vaccinata rappresenta un passo fuori dall’emergenza e una forza in più per impostare la ripartenza. Sempre con grande senso di responsabilità individuale e collettiva, rispetto per la salute propria e di quella degli altri. Sempre restando vicini e ringraziando gli operatori della sanità e tutti quelli che lottano su questo fronte difficile. La nostra città - ha concluso Muzzarelli - ha alle spalle un anno intero di pandemia e ora stiamo facendo un ulteriore sforzo per vedere insieme l’uscita”.