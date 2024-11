Vittime dell'Holodomor, le iniziative della comunità ucraina a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 23 novembre è il Giorno della Memoria per le vittime dell'Holodomor, ovvero il genocidio del popolo ucraino riconosciuto a livello internazionale. Il 19 novembre segna 1.000 giorni dall'inizio dell'offensiva militare su larga scala della Russia contro l'Ucraina.Molte città italiane dal nord al sud si uniranno all'Ucraina e a molti Paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, Canada e altri Paesi europei, per commemorare le vittime dell'#Holodomor e condannare gli atti di genocidio che la Federazione Russa continua a perpetrare sul territorio ucraino.In occasione della commemorazione annuale delle vittime dell'Holodomor per preservare la memoria e aumentare la consapevolezza collettiva di queste tragedie, invitiamo i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni e dei partiti politici, nonché i media, a partecipare e contribuire alla divulgazione di questi significativi eventi di memoria storica.23 novembre 14:30

La proiezione del film sulla grande carestia, L’ombra di Stalin, presso Sala Giacomo Ulivi Via Ciro Menotti, 137, Modena, vuole raccontare al mondo quello che fu uno dei più grandi e crudeli genocidi della storia, in memoria delle vittime innocenti e quale monito alle generazioni a venire.

24 novembre 16:30

La commemorazione ufficiale con una marcia che partirà dalla Chiesa di Santa Maria degli Angeli del Paradiso (Chiesa ucraina) in Corso Cavour, 50 fino al Monumento commemorativo ai Martiri del 1821 e 1831 in piazza San Domenico.



La cerimonia comprenderà il momento di preghiera e riflessione, discorsi istituzionali e l’accensione delle candele per onorare la memoria dei milioni di vittime, passate e presenti, causate dai regimi russi in Ucraina.

È fondamentale che la consapevolezza di questi eventi storici rimanga viva, affinché le generazioni future possano apprendere e trarre insegnamenti dal passato.

La partecipazione di ognuno di noi è fondamentale per assicurare che il messaggio di pace, giustizia e resilienza arrivi a un pubblico vasto e variegato.

Invitiamo chiunque condivida questi valori a unirsi a noi per momenti di riflessione e commemorazione.



Olena Kim - Portavoce della comunità ucraina a Modena

Associazioni ucraine Leleka odv, La Fenice ets, Mriya odv