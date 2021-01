Vuoi diventare un fotografo professionista? Scopri come fare

Se avete un talento innato nel fare delle fotografie, perché sapete cogliere il momento giusto e anche il soggetto più appropriato, potreste voler diventare professionisti del settore. Da dove partire? Si tratta infatti di un settore dove c’è molta scelta e quindi la competizione la fa da padrone.

Vediamo insieme quali sono i primi passi da fare per raggiungere una carriera invidiabile!

La scelta dell’attrezzatura

Partiamo dal fatto che sia necessario avere qualche competenza in merito: se non volete intraprendere un corso di studi, all’Università o in Accademia, potete optare per dei corsi privati oppure acquistare testi specifici e agire da autodidatta.

Una volta che avrete avuto la prima infarinatura, dovrete occuparvi degli strumenti del mestiere: date un’occhiata ai vari siti che offrono delle buone fotocamere, come https://zoomnotizie.com/, per trovare anche la soluzione più indicata per il vostro budget.

Dovrete anche scegliere uno o più obiettivi, in base al tipo di foto che intendete fare, e acquistare o provare un programma di editing, che vi permetta di modificarle. Se vi state addentrando in questo mondo ma non siete proprio sicuri che sia la strada giusta, potete anche acquistare l’attrezzatura di seconda mano o noleggiarla, fino a quando non avrete deciso.

Una volta ricevuto il mezzo per scattare le fotografie, dovrete leggere bene le istruzioni, dare un’occhiata a qualche tutorial e prendere confidenza con la macchina, provando tutte le impostazioni e sperimentandone il funzionamento anche scattando qualche immagine in casa o all’aperto.

Passate poi allo studio dei software di editing, in modo da sfruttarne le funzioni senza eccedere: se volete diventare dei fotografi professionisti, non dovrete modificare le immagini in maniera tale che non sembrino reali.

Quando avrete preso confidenza con tutti questi strumenti, sarà il momento di creare il vostro portfolio, da mostrare ai probabili clienti: scegliete gli scatti migliori e stabilite quale sia il settore in cui volete muovervi, ovvero se volete diventare un fotografo per matrimoni, per occasioni speciali, di moda e così via.

Dato che avrete bisogno di un po’ di denaro all’inizio, potete iniziare vendendo anche delle stampe digitali e offrendo quindi anche altri tipi di servizi, che non siano prettamente ciò che desiderate fare in futuro.

Migliorare le proprie prestazioni

Se ne avete la possibilità, fare un tirocinio, anche non retribuito, presso un fotografo già avviato non potrà che aiutarvi a capire i trucchi del mestiere, rendendovi la strada tutta in salita. Potrete così anche iniziare a gestire il contatto con il pubblico, non sempre facile, confrontandovi con vari modi di pensare e di agire.

Molto importante anche fare un piano per avviare la propria attività, quindi stabilire una scadenza entro la quale realizzare uno dei passi: potrete, per esempio, imporvi di recuperare un certo numero di clienti in uno specifico lasso di tempo. Scrivete tutto in un file sul computer o su un quaderno, così da non dimenticare nulla.

Quando avrete il primo cliente, sarà importante allo stesso modo fare un programma da rispettare, per comunicargli quanto tempo ci vorrà prima di potergli consegnare il tutto. Per farsi conoscere è anche opportuno darsi visibilità: non solo tramite annunci a pagamento, ma anche creando il proprio sito web, che vi darà maggiore credibilità.

Se non masticate il linguaggio SEO, rivolgetevi a un professionista, che saprà indicizzare bene il vostro sito e renderlo facilmente reperibile a chi si mette alla ricerca di un fotografo nelle vostre vicinanze.

Stampate dei biglietti da visita, da lasciare anche a ristoranti, pasticcerie, negozi di abiti da sposa, per farvi un po’ di pubblicità direttamente sul campo. Potrete anche chiedere ai vostri stessi clienti di raccomandarvi ad amici o parenti, sfruttando il passaparola.

Avviare la propria attività

Se non avete una buona base, sarà molto difficile partire: non rinunciate alla vostra precedente attività prima di aver avviato bene la nuova, per non rimanere senza fondi. Dovrete essere disposti a fare qualche sacrificio all’inizio, magari scattando le foto nei ritagli di tempo, ma vedrete ben presto che la fatica sarà ripagata.

Informatevi sull'apertura di una partita IVA, in modo da fare tutto in regola, e tenete copia di tutta la contabilità, per sapere sempre tutto di entrate e uscite. Se possibile, stipulate anche una polizza assicurativa, che protegga gli attrezzi del lavoro o anche, quando li avrete, i vostri dipendenti.

Quando avete un cliente, inoltre, è bene fargli firmare un contratto che vi tuteli da eventuali problemi: per esempio, se le foto vengono accidentalmente cancellate e specificate nel foglio che non ne siete responsabili, una volta firmato sarete messi al riparo da problemi di tipo economico.

Stabilite infine le tariffe, così da non avere rimostranze in seguito dai clienti, che dovranno attenersi a quanto da voi stabilito.