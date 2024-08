Week end lungo di ferragosto con tempo in progressivo peggioramento

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nubi per la Sardegna e il versante tirrenico, fino al meridione, con qualche isolato rovescio o temporale alternato a schiarite. Nubi sparse e brevi piogge pomeridiane anche per l’area appenninica centrale e meridionale. Peggioramento più deciso per domenica, con l’arrivo di una perturbazione su tutto il centro-nord al mattino e sul meridione tirrenico nel pomeriggio. Salgono le probabilità di piogge anche diffuse e di temporali, localmente anche intensi. Vento e moto ondoso abbastanza scarsi ma in deciso aumento per domenica. Temperature elevate, ma con onda di calore che si interromperà bruscamente domenica per una decisa diminuzione delle massime al centro-nord.