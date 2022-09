Zanetti nuovo coordinatore scientifico Fondazione Collegio San Carlo

Il professor Gianfrancesco Zanetti è il nuovo Coordinatore del Comitato scientifico e dei Centri culturali della Fondazione Collegio San Carlo di Modena.Professore ordinario di Filosofia del diritto nell’Università di Modena e Reggio Emilia, il professor Gianfrancesco Zanetti dirige il Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (CRID) dello stesso Ateneo.Nei suoi studi, si occupa del pensiero di Aristotele e Vico, dei rapporti tra diritto e morale nel dibattito pubblico contemporaneo, della riflessione sviluppata in ambito giuridico sull’orientamento sessuale e dei concetti di eguaglianza e discriminazione.'Nel complimentarmi con il professor Gianfrancesco Zanetti per il nuovo prestigioso incarico e nel porgergli i migliori auguri di buon lavoro - scrive il presidente della Fondazione Collegio San Carlo, Giuliano Albarani - voglio esprimere, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, delle collaboratrici e dei collaboratori, massima riconoscenza e gratitudine al professor Carlo Altini per aver svolto con competenza, serietà e dedizione il ruolo di Coordinatore del Comitato scientifico e dei Centri culturali della Fondazione a partire dal 2009. La Fondazione tutta – prosegue Albarani – desidera inoltre rivolgere al professor Altini i più sentiti auguri per la prosecuzione del proprio percorso professionale'.