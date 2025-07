Eccellenza, il Fabbrico punta sul giovanissimo portiere carpigiano Cristian Ghelfi

C'è una fetta di Carpi nella nuova formazione che il Fabbrico ha potenziato in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Cristian Ghelfi, classe 2008, dopo aver disputato le giovanili a Carpi e Soliera, quest'anno debutterà con la formazione reggiana di mister Maurizio Galantini. Tra i pali affiancherà Matteo Rossi, classe 2000 proveniente dal Real Formigine, anch'egli cresciuto nelle giovanili del Carpi, con 27 presenze in serie C e 41 presenze in serie D.

Insieme a Ghelfi arriva a Fabbrico anche il giovane Alessio Ongarini, classe 2006 proviene dal settore giovanile del Modena ed è reduce dalla vittoria del campionato primavera 4 con il Carpi. Nei giorni scorsi il Fabbrico aveva annunciato l'arrivo dell'esperto Patrick Martina, che ritorna in biancoazzurro dopo un biennio trascorso alla Poggese.