Francesco 'Ciccio' Graziani si racconta a Castelfranco

Francesco 'Ciccio' Graziani sarà il protagonista di 'Parlando di Sport con…', una serata speciale in cui uno dei più grandi campioni del calcio italiano racconterà aneddoti e racconti della sua vita da calciatore, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera e le emozioni vissute in Serie A e nazionale. Non mancheranno inoltre i ricordi della Coppa del Mondo 1982, in cui Graziani ha contribuito al trionfo storico dell'Italia, ma anche uno sguardo sul suo impegno nel mondo del calcio anche dopo il termine della carriera agonistica. Oggi 'Ciccio' è opinionista Mediaset e figura molto apprezzata nei principali contesti anche radiofonici.



Un appuntamento con il patrocinio e contributo del Comune di Castelfranco Emilia, che si svolgerà martedì 22 luglio in Piazza della Repubblica a Piumazzo alle 20,30. 'Parlando di sport con…' è un format che accende i riflettori su racconti che partono dal mondo sportivo e toccano storie personali, dando voce ai protagonisti e ai loro percorsi di vita.



Nato a Subiaco il 16 dicembre 1952, Graziani ha scritto pagine memorabili della storia del calcio, conquistando la Serie A con la Roma, dove è diventato uno dei punti di riferimento della squadra. E' stato inoltre un pilastro della nazionale italiana, con cui ha vinto il Mondiale 1982 e nel corso della sua carriera ha giocato anche con Arezzo, Torino, Fiorentina e Udinese, dimostrando sempre una straordinaria passione e professionalità. Di questo e di tanto altro, si parlerà nella serata di Piumazzo.



Ad intervistare Francesco Graziani sarà il giornalista Gian Paolo Maini, direttore del sito parlandodisport.it, che guiderà il dialogo attraverso un viaggio emozionante nella carriera e nella vita dell'ex attaccante azzurro.