In Terza categoria le società spuntano come funghi. Ma saranno competitive?

Spuntano come funghi le società di Terza categoria. Per quanto riguarda le nuove, sono ormai certe le ambiziose Vignolese, Gioconda e Borghetto (l'allenatore è una garanzia, Valerio Bartolini, ex Atletico Spm). Oltre a queste ci saranno però anche il Vallalta di Concordia, che sarà composta dai giocatori della squadra locale di calcio a 7, e forse tale Equitas Calcio, che sta cercando giocatori tramite annunci sui social... Insomma, non proprio squadre che punteranno a vincere il campionato e ci riferiamo soprattutto alle ultime due. Ma negli ultimi anni in Terza, ormai, siamo abituati a vedere squadre nate dal nulla che fanno una squadra tanto per farla, senza un settore giovanile, a volte senza un campo, spesso formate da amatori nel vero senso della parola, con risultati spesso imbarazzanti, ovvero sonore sconfitte e una classifica costantemente da ultimo o penultimo posto, nella migliore delle ipotesi.

Per quanto riguarda le rinunce, la Fides Panzano alla fine si iscriverà. Squadra che arrivava dalla Uisp, ovviamente piazzatasi all'ultimo posto..., ma che quest'anno ha intenzione, almeno assicura così il loro presidente Federico Tonioni, di fare molto meglio. Al termine del campionato ha perso molti giocatori e mister Scurani, passati alla vicina Manzolino. Nonostante questo, è riuscita a ingaggiare (si fa per dire) già 18 giocatori, di buon livello. Al via ci sarà ancora il Manzolino nonostante qualche dubbio iniziale, mentre è ancora incerto il futuro della Veloce Fiumalbo, del Cimone e dello Junior Fiorano, retrocesso dalla Seconda. Ma l'estate è lunga e potrebbero esserci altre novità. E altri funghi.

Matteo Pierotti