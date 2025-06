La coppa di Terza categoria andrebbe abolita

Lo diciamo subito a scanso di equivoci: la coppa di Terza andrebbe abolita. Vi spieghiamo subito perché. Con l'iscrizione di almeno sei nuove società, Vignolese, Gioconda, Boghetto, Visport, Vallalta Concordia e Ganaceto che dopo aver rinunciato alla Promozione (il titolo è andato alla Solierese) ripartirà dalla Terza con un nuova matricola, con l'arrivo di almeno altre due società, se non tre, quest'anno in Terza ci sarà un numero esagerato di squadre. Si prevedono quindi gironi infiniti e quindi se ci sarà anche la coppa, sarà solo da intralcio visto che ci saranno sicuramente turni infrasettimali col rischio che si giochi, tra campionato e coppa, ogni tre giorni. Se proprio non si potrà rinunciare a questa coppa, allora sarà da rivedere almeno la formula, magari facendola fare solo alle squadre che sino classificate fino all'ottavo posto nell'ultima stagione, non di più. C'è poi da dire un'altra cosa, che la coppa spesso premia più del campionato e questo non ha senso. Ecco cosa ci ha scritto Marco Dallolio, vicepresidente della Virtus Possidiese, in merito: 'E’ inaccettabile vedere squadre come la mia Virtus che ha fatto 66 punti in campionato arrivando secondo e perdendo la finale playoff, dietro a quelle che hanno fatto 23 punti o 31 in 30 partite che sono arrivate in finale di coppa perdendola, ma hanno acquisito il posto di vincente perché l’altra finalista ha vinto campionato. E' inaccettabile. Poi probabilmente saremo ripescati ma questa cosa non ha senso'.

Matteo Pierotti