Padel al Mammut: vincono Romagnoli e Casini Ripa

Il grande Padel non si ferma al Mammut di Modena, infatti sui campi del circolo di Via Ghiaroni è andato in scena un Torneo Avanzato. Attimi di grande gioco e spettacolo si sono succeduti sui campi del centro sportivo modenese, il livello della manifestazione è stato alto e tanti appassionati e curiosi sono venuti per ammirare bellissime partite di Padel. Per quel che riguarda il tabellone maschile, la coppia formata da Andrea Romagnoli e Matteo Casini Ripa ha portato a casa la vittoria finale dopo aver battuto, nell’ultimo capitolo del torneo, Matteo Molinelli e Tommaso Valenti. Il torneo femminile ha visto vincere il tandem formato da Federica Severi e Martina Teggi (nella foto). La coppia ha prevalso in finale contro Luisa Reppucci e Ludovica Gualdi.