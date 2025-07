Paltrinieri infinito: argento mondiale nella 10 km di Singapore

Chilometro dopo chilometro, anno dopo anno, c’è sempre una medaglia di Gregorio Paltrinieri ad inaugurare un Mondiale del nuoto, o un’Olimpiade. Stavolta si prende uno strepitoso argento nella 10 km di nuoto in acque libere ai Mondiali in corso a Singapore. A Sentosa ha chiuso in 1h59’59″2 alle spalle del tedesco Florian Wellbrock, compagno di altre mille sfide. Terzo l’australiano Kyle Lee. Per Paltrinieri è l’ottavo mondiale consecutivo a podio, tra piscina e acque libere. Mancano quelli in vasca corta, ma Paltrinieri è atleta da vasche lunghe ormai come il mare. E’ la 17esima medaglia ai Mondiali: la prima la vinse nel 2013 a Barcellona.

Greg è partito anche l’handicap di un infortunio a inizio gara, quando ha sbattuto con la mano contro un avversario, tanto da dover ricorrere al ghiaccio alla fine della gara.

“E’ stata una gara incredibile, ci ho dedicato tutta la stagione. Non sono riuscito a prendere Wellbrock ma ho gestito bene la gara. Il caldo era bestiale, anche l’acqua era caldissima”. “Ho sbattuto contro un altro nuotatore e mi sono fatto male all’anulare. Fa molto male, non so se il dito è insaccato o rotto. Ora verificheremo l’entità del danno”.

Un altro clamoroso argento è arrivato poi dalla 10 km in acque libere femminile, conquistato da Ginevra Taddeucci: la ventottenne fiorentina ha chiuso in 2h07’55″7, arrendendosi solo alla favorita australiana Moesha Johnson, che l’aveva preceduta anche sul podio olimpico di Parigi.