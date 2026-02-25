Prima categoria, Francesco Tazzioli nuovo presidente del Lama 80

Novità in casa del Lama 80 con un cambio al vertice: Matteo Bedini ha rassegnato le dimissioni da presidente della società, per motivi lavorativi. Bedini rimane comunque all'interno del consiglio direttivo della società e tornerà anche a ricoprire la carica di direttore generale.

Il suo successore alla presidenza sarà l'attuale vice presidente Francesco Tazzioli, che ha ricevuto il voto unanime del consiglio direttivo, svoltosi lunedì sera. Quasi scontata la nomina di Tazzioli da 30 anni all'interno del Lama ‘80, ricoprendo nel corso degli anni i ruoli di accompagnatore, allenatore, dirigente e membro del consiglio. Francesco Tazzioli è anche papà di Federico, bandiera biancorossa e capitano della Prima.