Prima categoria, il Cavezzo rivoluziona la squadra e pensa ai playoff

Ha rivoluzionato la squadra il Cavezzo (Prima) cambiando tantissimi giocatori, molti dei quali come El Madi, passati alla Mirandolese. Il ds Andrea Bellodi parla di playoff, mentre a nostro parere la squadra potrà ottenere al massimo una tranquilla salvezza. Lo staff Presidente Simone Vellani, vicepresidente Michele Suffritti, prep. portieri Malagutti Luca, ds Andrea Bellodi, dg Matteo Benatti; allenatore Fausto Barbanti (nuovo), viceall. Sebastiano Cassano; prep. portieri Maurizio Muzzioli, prep. atletico Massimo Fini. La squadra Portieri: Ceci Federico ('00, Masone), Sorrentino Alessandro ('06). Difensori: Hasamaraj Arbi ('06, Mirandolese), Dondi ('03), Manfredotti Emanuele ('03, V.Mandrio), Gavioli Nicholas ('98, Quarantolese), Mezzasalma Emanuele ('05), Frau Niccolò ('02, V.Cibeno), Ronchetti Roberto ('92, V.Cibeno), Turri Alessandro ('95, V.Cibeno). Centrocampisti: Raimondi Federico ('06, Medolla), Gandini Alessandro ('06, Quarantolese), Tabaroni Alessandro ('03), El Hamriti Hosam ('00, Gonzaga), Mariani Federico ('01, Vis S.Prospero), Luppi Alessandro ('02, Solierese), Draghetti Manuel ('06). Attaccanti: Paluan Manuel ('00), Bulgarelli Lorenzo ('98, Junior Finale), Paluan Cristian ('02. V.Cibeno), Incerti Riccardo ('06, Mirandolese), Calabrese Antonio ('02, Vis S.Prospero). Matteo Pierotti

