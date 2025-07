Prima categoria, il Polinago vuole tornare in Promozione

Presidente: laccheri Raffaele, vice Paolo Caselli, ds Caprara Albertom segreteria Sanguinetti Davide; allenatore Grotti Daniele (c), viceall. Ferrari Fausto, preparatore portieri Giuliani Francesco.Portieri: Brambilla Davide ('95), Giuliani Francesco ('81), Mazzanti Matteo Portiere ('99).Difensori: Sernesi Mattia ('03), Facchini Gabriele ('93), Ori Daniele ('95), Grossi Alessio ('93), Pasini Davide ('05, Pavullo), Piacentini Federico ('95), Puglia Mario ('84), Meglioli Andrea ('99).Centrocampisti: Alfieri Nicolò ('02), Altariva Andrea ('00), Rosi Andrea ('99), Malverti Andrea ('02), Bellei Edoardo ('98), Bonvicini Cristian ('98), Olivari Andrea ('97, Pavullo), Quattrini Andrea ('96, Fox Junior).Attaccanti: Ferrari Emanuele ('06), Giannini Raffaele ('97), Turrini Enrico ('05, Sporting Scandiano), Bortolani Marco ('00), Selvallegra Fabrizio ('98).

Il Polinago ritenterà di togliersi dalla Prima categoria per tornare in Promozione.

